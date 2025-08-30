Newspaper cover

Patchogue

Find Your Farmers Market Along the Great South Bay

By Samantha Salerno Posted on
If you have not stopped at a local Long Island farmers’ market yet, what are you waiting for? The season is a fleeting one.
Babylon Village Farmers Market

Babylon Village Gazebo, 244 West Main St. Sundays, 8 a.m.-noon
May-November, rain or shine.

Bay Shore Farmers Market

Bounty by the Bay at Chef JoJo’s CookShop, 1895 Union Blvd.

Sundays, 10 a.m.-3 p.m., from June 15-October 26.

Bellport Village Farmers Market

471 Atlantic Ave. Saturdays, 11 a.m.-4 p.m. July-October.

Islip Hamlet Farmers Market

Town Hall Parking Lot, 655 Main St. Saturdays, 7 a.m.-noon June-November.

Patchogue Village  Farmers Market

East side of Patchogue LIRR Parking Lot Saturdays, 9 a.m.-5 p.m.
June-October.

Sayville Farmers Market

The Islip Grange, 10 Broadway Ave. Saturdays, 9 a.m.-2 p.m. May-October.

